Otel Kayıtlarını da Satmaya Başladılar! 'Türkiye Artık Dijital Bir Açık Pazar'

Vatandaşların kişisel verilerinin 'panel' üzerinden satılmasına CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ten tepki geldi. Öztürk, Telegram üzerinden vatandaşların anlık konumlarının ve kaldıkları otellerin bilgilerinin satıldığını belirterek "Bu, artık devletin veri güvenliği diye bir şeyinin kalmadığının ilanıdır. Erkek şiddetinden kaçan, devlete sığınan kadınlar devlet eliyle açık hedef haline getirildi. İnsanların canı 50 liraya satılıyor!" diyerek tepki gösterdi.

OTEL KAYITLARI DA SATILIYOR

Sadece polis ve jandarmaya açık olan otel kayıtlarının da satılan veriler arasında olduğunu kaydeden CHP'li Öztürk, "İşin içinde polis mi var, yoksa Emniyet’in sistemine de mi sızdılar? Eğer bu bilgiler polis eliyle veriliyorsa, bu doğrudan suç ortaklığıdır. Eğer hackerlar sistemi ele geçirdiyse, bu devletin güvenlik altyapısının tamamen çöktüğünün kanıtıdır!" dedi.

"TÜRKİYE DİJİTAL BİR AÇIK PAZAR"

“Türkiye’nin siber güvenlik sistemi yerle bir olmuş, devletin bilgi güvenliği darmadağın, vatandaşın verileri suç örgütlerinin elinde… Ama biz ne konuşuyoruz? Siber Güvenlik Kanunu!” diyerek Genel Kurul’da görüşülen kanunu eleştiren Öztürk, "Vatandaşın kimlik bilgileri, anlık konumu, otel kayıtları Telegram’da 50 liraya satılırken hangi güvenlikten bahsediyorsunuz? Siz devletin en mahrem bilgilerini koruyamıyorsunuz, ama interneti kontrol etmek, basını susturmak, sosyal medyayı sansürlemek için yasalar çıkarıyorsunuz! Siber güvenlik yasası mı dediniz? Ne güvenliği kardeşim? Güvenlik falan yok, Türkiye artık dijital bir açık pazar!" değerlendirmesini yaptı.