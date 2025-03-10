MEB 'Cinsiyet Eşitliği' İstemiyor: 'Müfredata Aykırı, Yapılamaz'

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Sen'in müfredat dışı dersler ve mor renkte tahtalarla toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturma önerilerine yanıt verdi. Bakanlık, eğitim kurumlarında yalnızca onaylı müfredatın uygulanabileceğini ve yasal düzenlemelere aykırı faaliyetlere izin verilmeyeceğini belirtti.

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MEB 'Cinsiyet Eşitliği' İstemiyor: 'Müfredata Aykırı, Yapılamaz'

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Sen'in okullarda müfredat dışı dersler işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağına dair iddialarına yanıt verdi.

"KANUNA AYKIRI"

Bakanlık açıklamasında, demokratik hukuk devletlerinde temel hakların anayasal güvencelerle korunduğu ve sendikal faaliyet özgürlüğünün de bu kapsamda yer aldığı vurgulandı. Ancak, eğitim kurumlarında müfredat dışı ders içeriklerinin işlenmesinin mümkün olmadığı, bu tür faaliyetlerin yasal düzenlemelere ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olduğuna dikkat çekildi.

MEB 'Cinsiyet Eşitliği' İstemiyor: 'Müfredata Aykırı, Yapılamaz' - Resim : 1

Açıklamada, sendikal hakların kullanımının, başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği belirtilerek, eğitimdeki tüm etkinliklerin ilgili mevzuat ve Talim ve Terbiye Kurulu onayıyla belirlenen müfredat çerçevesinde yapılması gerektiği ifade edildi. Eğitim-Sen'in iddialarına dair, eğitim kurumlarında yasaya aykırı bir durumun oluşması halinde gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağı kaydedildi. Bakanlık, sendikal özgürlüklerin anayasaya ve toplumsal değerlere zarar vermeden kullanılmasının önemini vurgulayarak, bu tür eylemlerle ilgili müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

MEB 'Cinsiyet Eşitliği' İstemiyor: 'Müfredata Aykırı, Yapılamaz' - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Eğitim-Sen, 10 Mart'ta "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi" yapılacağı ve okullarda tahtaların mor renge boyanarak farkındalık yaratılacağı yönünde bir açıklama yapmıştı.

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Kaynak: AA

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