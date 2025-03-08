Öğrenci, Verilen Destekle Sadece Bir Tost Alabiliyor!

Dar gelirli öğrencilere destek adına uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı programının günümüz koşullarında öğrencilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı ortaya çıktı. CHP Milletvekili Gülcan Kış, durumun vahametine işaret ederek, yardımların büyükşehirlerde bir tost parasıyla eşit olduğunu dile getirdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Öğrenci, Verilen Destekle Sadece Bir Tost Alabiliyor!

Ekonomik krizin giderek derinleştiği Türkiye’de, eğitim alanında büyük bir sorun yaşanıyor. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla yürürlüğe giren Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programının, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Gülcan Kış, ŞEY programı kapsamında verilen destek miktarlarının, ilköğretimde erkek öğrenciye 90 TL, kız öğrenciye 100 TL, ortaöğretimde de erkek öğrenciye 130 TL, kız öğrenciye 150 TL şeklinde olduğunu söyledi.

'BESLENMEDEN NASIL DERSE GİRECEKLER?'

Büyükşehirlerde bir tostun fiyatının 150 TL’yi bulduğunu vurgulayan CHP’li Kış, “Bu çocuklar, beslenemeden nasıl derslerine odaklanacak? Eğitim sisteminin geleceği, bir tost parasına indirgenmiş durumda” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Öğrenci, Verilen Destekle Sadece Bir Tost Alabiliyor! - Resim : 1

Gülcan Kış, ŞEY programının 2023 yılı ile 2024 yılı arasındaki değişimine dikkat çekip eğitime ayrılan bütçenin düşürüldüğünü ve öğrencilere verilen destek miktarının hiç artmadığını belirtti.

· 2023 yılında eğitim yardımı alan öğrenci sayısı: 1.966.429

· 2023 yılında toplam yapılan yardım: 1,49 Milyar TL

· 2024 yılında eğitim yardımı alan öğrenci sayısı: 1.774.442

· 2024 yılında toplam yapılan yardım: 1,31 Milyar TL

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ OKULU BIRAKTI

Gülcan Kış, eğitimdeki krizin yalnızca yetersiz maddi destekle sınırlı olmadığını ifade ederek öğrencilerin okulu terk etmek zorunda olduğunu vurguladı. Bakanlık verilerine göre son yıllarda 728 binin üzerinde öğrenci üniversite eğitimini yarıda bıraktı.

Öğrenci, Verilen Destekle Sadece Bir Tost Alabiliyor! - Resim : 2

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-24 örgün eğitim istatistiklerine göre, okul dışında kalan çocuk sayısı yaklaşık 612 bin oldu. Bu rakam, birçok ilin toplam nüfusundan bile daha fazla.

Gülcan Kış, bu vahim tablonun nedenlerini şöyle açıkladı:

· Ailelerin çocuklarını okula gönderecek ekonomik gücünün kalmaması

· Öğrencilerin çalışmak zorunda kalması

· Barınma ve beslenme masraflarının karşılanamaması

· Gelecek kaygısı ve işsizlik korkusu

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Kaynak: Haber Merkezi

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