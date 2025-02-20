Ömer Fethi Gürer: Burslar Tüm Öğrenciler İçin Artırılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda TÜBİTAK ve bilimsel gelişmelerle ilgili düzenlemeleri ele alarak Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanunlar üzerine açıklamada bulundu.

Ömer Fethi Gürer, 9 kanun maddesinin 8'inin Anayasa Mahkemesi iptali ile yeniden düzenlenen tekliflerden oluştuğunu ifade etti.

Gürer şöyle konuştu:

“Kanun teklifinin 2'nci maddesi Cumhurbaşkanlığının kanun hükmünde kararnamesinin iptalini içermekte. Öncelikle, sağlıklı bir kanun düzenlemesi yapılmadığının ve kanun hükmünde kararnamelerin de Anayasa'ya aykırı olduğu için iptal edildiğinin bu kanun teklifi açık göstergesi. Anayasa 19 kez değiştirilmiş, yetmemiş, kanunlar delik deşik edilerek kararnamelerle ülke yönetilmek ister duruma getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirlediği 2'nci maddenin iptal kararı altı yıl sonra ele alınabilmiş ve on iki ay düzenleme için de süre tanınmıştır.”

'ÖĞRENCİ BURSLARI ARTIRILMALI'

Ömer Fethi Gürer, öğrenci burs ve kredilerinin sadece TÜBİTAK için değil, tüm öğrenciler için artırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kanun teklifinin 2'nci maddesi TÜBİTAK'ın öğrenim ve üstün başarıyla kendini gösteren gençleri izleyip onları yetiştirme ve geliştirmede yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan burs ve kredilere tabi olmaksızın burs vermesi yönünde. Özünde öğrenci bursları ve kredilerinin yalnız TÜBİTAK için değil tüm öğrenim gören öğrenciler için de artırılması ve başarılı öğrencilerin de ek olarak desteklenmesi doğru olan.”