Bitlis’te Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı, 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde yaşandı. İran uyruklu J.G.'nin sürdüğü 10 AB 585 plakalı tır, E.Ç. idaresindeki 65 BJ 359 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüne çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, otobüste hafif yaralanan yolculardan 19 yaşındaki Y.B.Y. ile 32 yaşındaki E.K. bölgeye intikal eden ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA