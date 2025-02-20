Doğu’da Kar Çilesi, Ulaşım Felç Oldu

Türkiye kar esareti altındayken Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayat kar yağışı sonrasında felç oldu. Kar yağışı nedeniyle 2 bin 666 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu’da Kar Çilesi, Ulaşım Felç Oldu

Kar yağışının önceki haftalarda başladığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum'da 1403, Erzincan'da 479, Ağrı'da 303, Muş'ta 211, Ardahan'da 119, Kars'ta 100 ve Iğdır'da 51 olmak üzere toplam 2 bin 666 köy yolu kapandı.

Doğu’da Kar Çilesi, Ulaşım Felç Oldu - Resim : 1

Kapanan yolların açılması için çalışma başlatan belediye ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Ardahan'da 45, Erzurum'da 35, Ağrı'da 22, Muş'ta 20, Erzincan'da 10 ve Kars'ta 9 santim olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA

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