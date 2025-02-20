Doğu’da Kar Çilesi, Ulaşım Felç Oldu

Kar yağışının önceki haftalarda başladığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum'da 1403, Erzincan'da 479, Ağrı'da 303, Muş'ta 211, Ardahan'da 119, Kars'ta 100 ve Iğdır'da 51 olmak üzere toplam 2 bin 666 köy yolu kapandı.

Kapanan yolların açılması için çalışma başlatan belediye ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Ardahan'da 45, Erzurum'da 35, Ağrı'da 22, Muş'ta 20, Erzincan'da 10 ve Kars'ta 9 santim olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA