Batman’da Uyuşturucu Baskını

Batman'da emniyet güçlerinin bir eve düzenlediği baskında 5 kilo 400 gram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Son Güncelleme:
Batman’da Uyuşturucu Baskını

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehirde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan ihbarın değerlendirilmesi neticesinde belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

Batman’da Uyuşturucu Baskını - Resim : 1

Dedektör köpekle evde gerçekleştirilen aramada merdiven demirleri üzerine koli içerisinde saklanmış 5 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Batman’da Uyuşturucu Baskını - Resim : 2

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla Kıskıvrak Yakalandılar: 3 GözaltıUyuşturucuyla Kıskıvrak Yakalandılar: 3 GözaltıYaşam
Şeytanın Aklına Gelmez! Uyuşturucuyu Böyle SaklamışlarŞeytanın Aklına Gelmez! Uyuşturucuyu Böyle SaklamışlarYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
Batman Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Türkiye'den İhraç Edilen Kuru İncire Sınırda El Koydular: Zehir Saçıyor Türkiye'den İhraç Edilen Kuru İncire Sınırda El Koydular
Kirayı İki Gün Geciktiren Kadın ve Ailesi Dehşeti Yaşadı Kirayı İki Gün Geciktiren Kadın ve Ailesi Dehşeti Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi