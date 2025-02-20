Batman’da Uyuşturucu Baskını

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehirde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan ihbarın değerlendirilmesi neticesinde belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

Dedektör köpekle evde gerçekleştirilen aramada merdiven demirleri üzerine koli içerisinde saklanmış 5 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA