Uyuşturucuyla Kıskıvrak Yakalandılar: 3 Gözaltı
Emniyet ekipleri tarafından otomobilde uyuşturucu tespit edilen 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.
İzmir'in Buca ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada bir otomobilde uyuşturucu tespit edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 65 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili A.G. (25), R.B. (20) ve S.P. (36) gözaltına alındı.
Kaynak: AA