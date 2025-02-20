Kirayı İki Gün Geciktiren Kadın ve Ailesi Dehşeti Yaşadı

Olay, 16 Şubat tarihinde Seyhan ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda yaşandı. Hatun Umaç, anne ve babasıyla birlikte restoran işletiyordu. İddiaya göre, kirayı ödemekteki gecikme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından, iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T. restorana geldi.

Tartışma kısa sürede dehşete dönüştü ve Hatun Umaç, babası Bülent Umaç ile annesi Yeliz Umaç’ı av tüfeğiyle hedef aldılar.

Hatun Umaç ve babası, ayağından yaralanırken, annesi ise elinden vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; Bülent ve Yeliz Umaç tedavi edilip taburcu edilirken, Hatun Umaç ayağından ameliyat oldu ve hastanede gözetim altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Hatun Umaç, İdris İ.'nin kendisini çıkarmak istemesi üzerine husumetin başladığını söyledi.

Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. İki gün sonra adam elinde silahla gelerek hem dükkanıma sıktı hem geldi ayağıma sıktı. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

İki gün sonra, Hatun Umaç’ın ağabeyi Aras Umaç’ın restoran önünde park halindeki taksisi de kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.

Kaynak: DHA