Türkiye'den İhraç Edilen Kuru İncire Sınırda El Koydular: Zehir Saçıyor

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ettiği gıdalarda güvensizlik sürerken, son olarak Almanya'ya ihraç edilen kuru incirde yine aflatoksin tespit edildi.

Eda Narin Eda Narin
Türkiye'den İhraç Edilen Kuru İncire Sınırda El Koydular: Zehir Saçıyor

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere ilişkin bilgilendirmeler sürerken, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine ihraç ettiği ürünler de listede sık sık kendisine yer buluyor.

Yurt dışına ihraç edilen ürünlerde gıda güvensizliği sürerken, son olarak Türkiye’nin Almanya’ya ihraç ettiği kuru incirde tehlikeli miktarda aflatoksin tespit edildiği bildirildi.

Yapılan sınır kontrollerinde Almanya’nın Türkiye’den ithal ettiği kuru incirde aflatoksin tespit edildi. RASFF’ta yapılan bilgilendirmede, kuru incirlerin ciddi risk barındırdığı belirtildi.

Kuru incirlerin sevkiyatı durduruldu.

Türkiye'den İhraç Edilen Kuru İncire Sınırda El Koydular: Zehir Saçıyor - Resim : 1

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin adı verilen küf türleri, sıcak ve nemli ortamlarda yaşam buluyor ve gıda maddeleri üzerinden çoğalabiliyor. Çeşitli yollarla gıdalara bulaşan bu zehirli madde, insanlarda kanser hastalığına neden olabiliyor. Karaciğer kanserine yol açabilen aflatoksin maddesini azaltıp, kansere karşı önlem almak için besinlerin doğru şekilde depolanması, işlenmesi ve tüketilmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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