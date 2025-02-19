Şeytanın Aklına Gelmez! Uyuşturucuyu Böyle Saklamışlar
Samsun'da ekiplerce yapılan uyuşturucu operasyonunda cips paketinin içine gizlenmiş uyuşturucular bulundu.
Samsun'da narkotik şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bisküvi kutusu ve cips paketinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu haplar bulundu. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
CİPS PAKETİ VE BİSKÜVİ KUTULARINDA 775 TANE BULUNDU
İlkadım ilçesinde takip edilen G.Y. (21) ve Z.O'yu (19) durduran ekipler, şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada, cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA