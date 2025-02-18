Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki N.K.'nin kullandığı 10 AJG 949 plakalı otomobil, sürücünün hızını kontrol edememesi sonucu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan E.Ö.'ye çarptı. Kazanın ardından olay yerine trafik polisleri yönlendirilirken, sağlık ekipleri de kısa sürede bölgeye ulaştı.

Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Resim : 1

Dizinden hafif yaralanan E.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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