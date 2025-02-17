Burdur'da Feci Ölüm: 61 Yaşındaki Çiftçi Traktörün Altında Can Verdi

Burdur’da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörden atlayarak kurtulmaya çalışan 61 yaşındaki çiftçi ise aracın altında kalarak can verdi.

Burdur'da Feci Ölüm: 61 Yaşındaki Çiftçi Traktörün Altında Can Verdi

Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde 61 yaşındaki Şeref Deniz, traktör ile arazide tesfiye çalışması yaparken traktör bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Kontrolden çıkan aracı durdurmak isteyen Şeref Deniz, traktörden atlamaya çalışırken devrilen traktörün altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şeref Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcınının incelemesinin ardından Şeref Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: ANKA

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