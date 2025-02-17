Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerkezköy ve Çorlu ilçelerine operasyon düzenledi. Bu kapsamda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Şubat 2025 tarihinde Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, M.C.F., H.A. ve E.U.'nun üzerlerinde yapılan aramalarda 75 gram bonzai, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 850 Tl ele geçirildi.

Diğer yandan, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise M.D.'nin üzerinde 19 gram kubar esrar bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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