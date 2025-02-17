Iğdır’da Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Iğdır’da sosyal medya platformları üzerinden PKK terör örgütünü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapan kişilerin tespitine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Farklı adreslerde yapılan operasyonların ilkinde 4 şahıs, ikincisinde ise 3 kişi olmak üzere toplamda 7 şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şüphelinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçundan ifadeleri alındı.

Alınan ifadelerinin ardından 4 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA