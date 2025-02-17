Sakarya’da Feci Kaza, Bariyere Çarpan Otomobilde Can Verdi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan eşinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
D-650 kara yolunda ilerleyen Ömer Lütfi Irmak (82) kontrolündeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar sonrası kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Nuran Irmak (77), sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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