İstanbul Havalimanı Yine En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı 3-9 Şubat tarihleri arasında ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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İstanbul Havalimanı Yine En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı 3-9 Şubat tarihleri arasında ortalama 1336 uçuşla yine Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3-9 Şubat dönemine ilişkin yayımladığo "Avrupa Havacılık Raporu"nda İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1276 uçuşla Londra Heathrow, 1234 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1143 uçuşla Paris-Charles De Gaulle ve 1107 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı Avrupa
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