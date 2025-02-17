Meteoroloji Uyardı, Sıcaklık O İlde 10 Dereceye Düşecek

Meteoroloji'nin yaptığı son bilgilendirmede Aydın'da yarından itibaren soğuk havanın etkili olacağı, sıcaklığın 6 ile 10 derece arasında düşeceği işaret edildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir.

Kaynak: İHA