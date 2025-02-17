Gaziantep’te Jandarmadan Şok Uygulaması, 14 Gözaltı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen şok huzur-güven uygulaması kapsamında 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Uygulama esnasında çok sayıda kaçak ürün ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Gaziantep’te Jandarmadan Şok Uygulaması, 14 Gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde şok huzur-güven uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık gibi suçlara yönelik 721 şahıs ile 129 araç sorgulanarak 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 450 kilogram kaçak tütün, 400 paket kaçak sigara, 18 gram kubar esrar, 15 gram skunk, 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gaziantep’te Jandarmadan Şok Uygulaması, 14 Gözaltı - Resim : 1

Yakalanan 14 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

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Kaynak: İHA

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