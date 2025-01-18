Sahte İlan Çetesine Baskın, 3 Milyonluk Dev Vurgun Son Buldu

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ve Asayiş Daire Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ocak 2025 sabahı saat 07.00’de 5 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte hesaplar kullanarak kahve makinesi, mobilya ve drone gibi ürünlere yönelik sahte satış ilanları yayınladıkları ve bu yöntemle 89 kişiden toplam 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Operasyonlar Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 29 şüpheli hedef alınırken, baskınlar sonucu 25 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Adli süreçte, yakalanan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında ele geçirilen deliller arasında 22 akıllı telefon, 15 SIM kart, bir SIM kart muhafazası, bir banka kartı, bir adet 7.65 mm çapında tabanca, iki tabanca şarjörü, beş adet 9 mm fişek ve 19 adet 7.65 mm fişek yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA