Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Bursa İnegöl'de bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarpıp tarlaya uçtu. Sürücü yaralandı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Furkan A.(22) yönetimindeki 16 ADP 018 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu. Sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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