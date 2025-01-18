Mezuniyet Törenindeki Kutlamaya Soruşturma
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova’daki bir okulda öğretmenlerin şampanya patlattığı görüntülere ilişkin soruşturma başlattı. Görüntülerin haziran ayında mezuniyet töreninde çekildiği ortaya çıktı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu’ndaki mezuniyet töreninde çekilen bir video tartışma yarattı. Haziran ayında çekilen videoda öğretmenlerin şampanya patlattığı anlar kameralara yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu videonun yayılmasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntü hakkında soruşturma başlatıldı.
Öte yandan öğretmenlerin dans ettiği anlara ait ortaya çıkan yeni görüntülerde de incelemeye alındı.
Kaynak: İHA
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