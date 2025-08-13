Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına, Karadeniz’in bazı iç kesimleri ile Van’ın doğusunda sağanak yağış uyarısında bulundu. Güney ve iç kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla kuvvetli eseceği uyarısında bulundu.

Marmara Bölgesi’nde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Ancak rüzgârın kuzeyden kuvvetli esmesi nedeniyle özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Ege Bölgesi’nde ise benzer şekilde açık hava hâkim olurken, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr etkisini gösterecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Karadeniz’in batısında hava açık, orta ve doğu kesimlerinde ise bulutlanma ve yerel sağanaklar görülecek. Doğu Anadolu’da Van’ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da gökyüzü açık ve sıcak hava etkili olacak.

Meteoroloji, vatandaşları özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr, Karadeniz’in iç kesimleri ile Van’ın doğusunda ise ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

Aşırı sıcaklar nedeniyle kavrulan İstanbul’a valilik tarafından kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği, kentte yaşayan vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına için Perşembe günü gece saatlerine kadar dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

