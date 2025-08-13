Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar

Son dakika haberi: Ağustos ayı ile birlikte personel alım süreçleri hızlandırıldı. Milyonların beklediği haber geldi. Adalet Bakanlığı, GSB, MSB, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yer aldığı çok sayıda kamu kurumunda istihdam edilmek üzere 10 bin 972 personel alımı yapılacak. Peki hangi alanlarda alım yapılacak? Hangi kurumlar kaç personel alımı yapacak? İşte kamu personeli alımı ile ilgili tüm detaylar…

Kamu Personel Alımı Kamu
Son dakika haberi… Kamuda personel olarak çalışmak isteyenler dikkat! Ağustos ayında kamuya 10 bin 972 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kamu ilanları şimdiden milyonlarca kişinin dikkatini çekmiş durumda. Peki hangi kurumlar alım yapıyor? Hangi kurum ne kadarlık alım yapacak? İşte merak edilen detaylar…

AĞUSTOS AYI KAMU PERSONEL ALIMI

PURSAKLAR BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 23 MEMUR ALACAK

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 memur alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 45 MEMUR ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 memur alımı yapacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

REKABET KURUMU 7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Rekabet Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

TCDD 229 İŞÇİ ALACAK

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 tren makinisti 224 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU 155 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adli Tıp Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 155 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.

TEİAŞ 38 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 engelli işçi 15 eski hükümlü işçi alımı yapılacak.

Başvurular 18 Ağustos tarihinde başlayacak 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

GSB 4400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4400 personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 131 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 131 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.

AMASRA BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

ÇEŞME BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Çeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 8 Ekim tarihinde sona erecek.

