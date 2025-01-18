Beyaz Saray’ın Havluları Türkiye’deki O İlde Üretiliyor, Trump da Kullanacak

Denizli’de bir tekstil fabrikası, Beyaz Saray için özel olarak el havlusu üretti. Üzerlerine Beyaz Saray’ın resmi arması işlenen toplam 2 bin havlunun Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderileceği açıklandı.

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Beyaz Saray’ın Havluları Türkiye’deki O İlde Üretiliyor, Trump da Kullanacak

Honaz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrika, Beyaz Saray’dan gelen sipariş üzerine bu üretimi gerçekleştirdi.

Almanya’da düzenlenen Heimtextil Fuarı’nda da tanıtılan havlularla ilgili bilgi veren fabrikanın ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, “Havlunun üzerine Beyaz Saray'ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluluların yüklemesini önümüzdeki 20 Ocak Pazartesi günü yapacağız. ABD'nin yeni başkanının havluları Denizli'mizde üretildi. Parası, pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye içinde ayrı bir katma değeri var” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’ın Havluları Türkiye’deki O İlde Üretiliyor, Trump da Kullanacak - Resim : 1

Kaynak: DHA

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