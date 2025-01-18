Maltepe'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Maltepe'de, Cevizli Mahallesi Zuhal Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında saat 13.45 yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, binada mahsur kalan 71 yaşındaki Emine Odabaşı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Odabaşı, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA