Osmangazi Köprüsü 11 Yıl Daha Vatandaşın Sırtında! 1.5 Milyar Dolarlık Projeye 15 Milyar Dolar Ödenecek
Yapımı 1.5 milyar dolara mâl olan Osmangazi Köprüsü, devletin şirketlere verdiği garanti ve ABD enflasyonuna bağlı olarak artan geçiş ücretleri nedeniyle vatandaşın sırtına yük olmaya devam ediyor. Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay şirketleri tarafından 11 yıl daha işletilecek olan Osmangazi Köprüsü'nün vatandaşa faturası ise 15 milyar doları bulacak.
Osmangazi Köprüsü, 1 milyar 480 milyon dolarlık yapım maliyetiyle eleştirilerin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Tepkiler, devletin verdiği araç geçiş garantileriyle birlikte; fahiş geçiş ücretleri etrafında toplanıyor.
Osmangazi Köprüsü 1 milyar 480 milyon dolara yapılmış olsa da garanti edilen araç geçiş ücretleri ve Hazine’den yapılan ödemelerle, toplam ödeme bu tutarın çok üzerine denk geliyor. Devletin garanti ettiği araç geçiş sayısının tutturulamadığı durumlarda ise devlet şirkete Hazine'den geçiş ücretinin yüzde 100'ünü ödemek durumda kalıyor.
FATURA YİNE VATANDAŞA KESİLİYOR
Öte yandan 35 dolar artı KDV olarak belirlenen köprüden araç başı geçiş ücreti, ABD enflasyonuna bağlı olarak artıyor ve son enflasyon verileriyle birlikte bu miktar 55 doları buldu. Sürücüler, Osmangazi Köprüsü'nden geçerken 795 TL ödüyor. Aradaki fark ise Hazine'den ödeniyor. Bu da yine vatandaşın cebinden çıktığı anlamına geliyor.
Nefes gazetesinin haberine göre, 2036’ya kadar Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay şirketlerinin kurduğu konsorsiyum tarafından işletilecek olan Osmangazi Köprüsü, işletme süresi boyunca vatandaşa 15 milyar dolara mâl olacak.
Kaynak: Nefes gazetesi