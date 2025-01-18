Nesli Tükenmek Üzere, Burdur’da Görüntülendi, Herkes Kedi Sanıyor ama...

Türkiye'de nesli tehlike altındaki karakulak, Burdur’da görüntülendi. Boş arazide yiyecek ararken fotokapana yakalanan karakulak için görenlerin hassas olması konusunda uyarı yapıldı.

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Nesli Tükenmek Üzere, Burdur’da Görüntülendi, Herkes Kedi Sanıyor ama...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü’nün fotokapan çalışmasında dikkat çeken bir görüntü elde edildi. Nesli tükenmek üzere olan karakulak, arazide yemek ararken görüntülendi.

Türkiye’nin güneybatısında nadir rastlanan karakulak görüntüleri görenleri şaşırttı.

Nesli Tükenmek Üzere, Burdur’da Görüntülendi, Herkes Kedi Sanıyor ama... - Resim : 1

“HERKESİN DUYARLI OLMASI ÖNEMLİ”

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, şunları söyledi: Bu konuda herkesin duyarlı olması son derece önemli. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan doğayı koruma, özellikle de karakulak türümüzü koruma konusunda hassas olmasını, zarar verenler olursa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber vermelerini rica ediyoruz.

Nesli Tükenmek Üzere, Burdur’da Görüntülendi, Herkes Kedi Sanıyor ama... - Resim : 2

Kaynak: DHA

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