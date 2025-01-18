Mutfakta Çıkan Yangın Panik Yarattı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hacı Musa Sokakta çıktı. Alınan bilgilere göre, hasta annesine bakmak için kardeşi Mülayim Çapar’ın evini ziyaret eden Fatma Çapar(66) mutfaktan yükselen dumanları görünce kardeşine haber verip yangını kendi çabalarıyla müdahale etti.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ TESPİT EDİLDİ

Kardeşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde yangının aspiratörden çıktığı belirlendi. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangını erken fark edip evin tamamen yanmasının önüne geçen Fatma Çapar, “Anneme bakmak için kardeşimin evine gelmiştim. İçeri girdiğimde evin duman altında olduğunu gördüm. Hemen elime havlu alıp mutfakta alevlerin üzerine kapatıp söndürmeye çalıştım. Daha sonra kardeşimi aradım o da eve geldi. İtfaiye de gelince yangını söndürdüler” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA