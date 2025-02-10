Kastamonu'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahis Yakalandı
Kastamonu'da 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası olan ve aranan şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan şahsın saklandığı adresi tespit edildi.
Ekiplerin belirlenen adrese operasyonu sırasında kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu bir bina bahçesinde kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Kaynak: İHA