Kastamonu'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahis Yakalandı

Kastamonu'da 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası olan ve aranan şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da Hapis Cezasıyla Aranan Şahis Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan şahsın saklandığı adresi tespit edildi.

Ekiplerin belirlenen adrese operasyonu sırasında kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu bir bina bahçesinde kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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