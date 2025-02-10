Afyonkarahisar'da Dolandırıcılıktan Aranan Firari Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan G.D. isimli şahsı yakaladı.

"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranan şahıs gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: İHA