Afyonkarahisar'da Dolandırıcılıktan Aranan Firari Yakalandı
Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı. 2 yıl 9 ay 10 hapis cezası ile aranan şahıs cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan G.D. isimli şahsı yakaladı.
"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranan şahıs gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.
Kaynak: İHA
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