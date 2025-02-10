Afyonkarahisar'da Dolandırıcılıktan Aranan Firari Yakalandı

Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı. 2 yıl 9 ay 10 hapis cezası ile aranan şahıs cezaevine gönderildi.

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Afyonkarahisar'da Dolandırıcılıktan Aranan Firari Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan G.D. isimli şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılıktan Aranan Firari Yakalandı - Resim : 1

"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranan şahıs gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

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Kaynak: İHA

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