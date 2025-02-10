Yozgat'ta Jandarmadan Kaçak Kazıya Suçüstü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yozgat'ta Jandarmadan Kaçak Kazıya Suçüstü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Belirlenen mevkiye operasyon düzenleyen ekipler, F.K, G.K, M.A, A.E.G, B.A, E.D. ve A.C.G'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Kazı için kullanılan malzemelerle de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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