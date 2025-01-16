Define Avcılarına Suçüstü: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalarda Sultanhanı ilçesinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri bölgeyi takibe aldı.

5 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yapılan araziye gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli çeşitli malzemelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet tablet, 1 adet arama sensörü, 1 adet powerbank, 1 adet bağlantı kablosu, 3 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA