Kaçak Kazı Yaparken Suçüstü Yakalandılar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Atalan beldesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Kaçak Kazı Yaparken Suçüstü Yakalandılar

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Atalan beldesinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen alana düzenlenen operasyonda M.K., F.C., H.C. ve A.K. isimli şüpheliler izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda dedektör, beton delme ucu, keski, koli bandı, şarj aleti, çekiç, kürek gibi kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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