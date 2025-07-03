Uzmanlar Egzersiz ve Diyet Yapmadan Kilo Vermenin İki Basit Yolunu Açıkladı

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Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırma, kahvaltıyı erken saatlerde yapmanın ve akşam yemeğinden sonra yaklaşık 12-13 saatlik bir açlık süresi geçirmenin, vücut kitle indeksini (VKİ) düşürmede etkili olduğunu gösterdi.

Beş yıl boyunca 7.000’in üzerinde orta yaş grubundaki birey üzerinde yapılan takipte, sabah saat 08:30’dan önce kahvaltı yapanların ve en az 12 saatlik gece orucu uygulayanların daha düşük VKİ’ye sahip olduğu belirlendi. Çalışmaya göre kahvaltının her saat gecikmesi, VKİ’de yaklaşık 0,3 kg/m² artışa yol açıyor.

Araştırma, yeme saatlerinin vücut metabolizması üzerindeki etkilerini inceleyen “krononütrisyon” bilimi kapsamında değerlendiriliyor. Elde edilen veriler, yalnızca ne yediğimizin değil, ne zaman yediğimizin de sağlığımız açısından büyük öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle sabah saatlerinde yapılan öğünlerin, vücudun biyolojik saatiyle daha uyumlu olduğu ve metabolizmanın bu zaman diliminde daha verimli çalıştığı vurgulanıyor.

KADINLAR DAHA AVANTAJLI

Araştırmada kadınların ortalama olarak erkeklere kıyasla daha düşük VKİ'ye sahip olduğu görüldü. Ancak sabah kahvaltısını geç yapan, hareketsiz yaşam süren ve sigara/alkol gibi alışkanlıklara sahip erkek katılımcıların VKİ değerleri belirgin şekilde daha yüksekti. Özellikle kahvaltısını saat 14:00’e kadar erteleyen bireylerde, kilo kontrolünün oldukça zayıf olduğu kaydedildi.

2 AYDA KİLO VERMEK MÜMKÜN

Erken kahvaltı ve uzun gece orucu uygulayan kişilerin, herhangi bir özel diyet programı uygulamadan yaklaşık 2-3 ay içinde başlangıç kilolarının yüzde 3 ila 4’ünü kaybettikleri görüldü. Bu da kilo kontrolü arayan bireyler için kolay uygulanabilir, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir yöntem sunuyor.

KAHVALTI ZAMANLAMASI ÖNEMLİ

Araştırmacılar, kahvaltının tamamen atlanmasının yanlış bir tercih olduğunu belirtiyor. Etkili olan uygulamanın, kahvaltıyı erken saatlere çekmek ve akşam yemeğinden sonra 12 ila 13 saatlik bir aralık bırakmak olduğu vurgulanıyor.

Bu yöntem çoğu birey için güvenli kabul edilse de, diyabet hastaları, kronik rahatsızlığı olanlar veya düzensiz çalışma saatlerine sahip bireylerin uygulamadan önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.

Sonuçlar henüz kesinleşmiş bir klinik kılavuz olarak kabul edilmese de, uzmanlar bu yöntemin kilo yönetimi için güçlü bir başlangıç noktası olabileceği görüşünde birleşiyor.

Kaynak: Haber Merkezi