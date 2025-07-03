ASELSAN'dan Rekor Anlaşma: KAP'a Bildirildi
Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, stratejik bir anlaşmaya daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında, Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri’nin tedariki için 71 milyon 886 bin 91 dolar tutarında sözleşme imzalandı.
Kaynak: Haber Merkezi
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamada, söz konusu sözleşmenin teslimatlarının 2025-2028 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Açıklamada, “ASELSAN ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri’nin tedarikine ilişkin toplam bedeli 71 milyon 886 bin 91 dolar olan yeni bir sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Bu yeni iş birliği, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde yerli ve milli altyapıyı güçlendirmeye yönelik adımlarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. ASELSAN’ın geliştireceği sistemler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme altyapısını ileri teknolojiyle donatmayı hedefliyor.
ASELSAN’ın söz konusu sistemler üzerinde uzun süredir Ar-Ge çalışmaları yürüttüğü ve bu projeyle birlikte ürünlerin sahada aktif şekilde kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor.
Bu gelişme, Türkiye’nin savunma alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. ASELSAN, ulusal güvenliğe katkı sağlayacak bu projeyle birlikte, uluslararası arenadaki rekabet gücünü de pekiştirmeyi amaçlıyor.