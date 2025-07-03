ASELSAN'dan Rekor Anlaşma: KAP'a Bildirildi

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “ASELSAN ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri’nin tedarikine ilişkin toplam bedeli 71 milyon 886 bin 91 dolar olan yeni bir sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bu yeni iş birliği, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde yerli ve milli altyapıyı güçlendirmeye yönelik adımlarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. ASELSAN’ın geliştireceği sistemler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme altyapısını ileri teknolojiyle donatmayı hedefliyor.