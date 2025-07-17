Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak

EMEKLİLİK SİSTEMİ SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AKP'nin Kızılcahamam’daki istişare toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına dikkat çekerek, "3 bin prim günü olanla 9 bin günü olanın aynı maaşı alması doğru değil" değerlendirmesinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da emeklilik sisteminin prim esaslı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.