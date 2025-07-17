Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, prim günü az olanla uzun yıllar çalışan kişilerin aynı emekli maaşını almasının adil olmadığını vurgulayarak, prim esasına dayalı yeni bir sistemin sinyalini verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emeklilerin yıllardır dile getirdiği maaş adaletsizliği gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik sinyali geldi. Şimşek, farklı prim gününe sahip emeklilerin aynı maaşı almasının büyük bir adaletsizlik olduğunu belirterek, "Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" dediği iddia edildi.
EMEKLİLİK SİSTEMİ SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AKP'nin Kızılcahamam’daki istişare toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına dikkat çekerek, "3 bin prim günü olanla 9 bin günü olanın aynı maaşı alması doğru değil" değerlendirmesinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da emeklilik sisteminin prim esaslı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.
KONUT SAHİPLİĞİNDE 50 YILA VARAN VADE GÜNDEMDE
Yüksek kira fiyatları da vatandaşın gündeminde kalmaya devam ederken, Bakan Şimşek bu alanda da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle dar gelirli kesimin konut sahibi olmasının önemine değinen Şimşek, kira artışlarının enflasyonu da doğrudan etkilediğini vurguladı.
Konut arzındaki açığın bu sorunun temel kaynağı olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Arz artırılmadan fiyatlar düşmez. Yüzde 15'lik dar gelirli kesimin konut sahibi olabilmesi için gerekirse 30, 40 hatta 50 yıllık vadelerle yeni bir model oluşturulmalı" şeklinde konuştu.