Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tatlı biberler olgunlaşma sürecine göre renk değiştiriyor. İlk etapta yeşil olan bu sebze, zamanla sarı, turuncu ve sonunda kırmızıya dönüşüyor. Renk geçişi sadece tadı değil, içerdiği vitamin ve antioksidan düzeyini de etkiliyor.

YEŞİL BİBER LİF ZENGİNİ

En erken hasat edilen yeşil dolmalık biber, genellikle en uygun fiyatlı seçenek oluyor. Tam olarak olgunlaşmadığı için hafif acımsı ve otsu bir tada sahip. Bu biberler, diğer renklilere kıyasla daha düşük şeker içerirken, lif oranı açısından öne çıkıyor. Ayrıca güçlü antioksidanlar da barındırıyor.

Ancak, yapısı daha sert olduğundan bazı kişiler için sindirimi zor olabiliyor. Bu nedenle özellikle çiğ tüketim yerine, pişirilerek yenmesi daha uygun olabilir.

SARI VE TURUNCU BİBER GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Renk skalasında orta noktada yer alan sarı ve turuncu biberler, tatlılık açısından dengeli, dokuları ise yumuşak ama çıtır. C vitamini açısından kırmızı kadar zengin olmasalar da farklı besin ögeleriyle dikkat çekiyorlar.

Sarı biber, göz sağlığı için kritik olan lutein ve zeaksantin bakımından oldukça güçlü.

Turuncu biber ise bağışıklık sistemi üzerinde etkili olan beta-kriptoksantin içeriyor.

KIRMIZI BİBER ANTİOKSİDAN DEPOSU

En geç olgunlaşan ve en tatlı tada sahip kırmızı biber, içerdiği yüksek C ve A vitamini ile bağışıklık sistemini desteklemede en güçlü seçenek. Aynı zamanda kalp sağlığını ve prostatı koruyucu etkilere sahip likopen adlı antioksidan açısından da zengin.

Tam olgunluğa ulaştığı için tatlılık oranı diğerlerine göre oldukça yüksek. Ayrıca doğru koşullarda saklandığında, daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Biberin rengine göre faydaları farklılık gösterdiğinden, tek bir rengi değil, çeşitliliği sofranıza taşımak en sağlıklı tercih olacaktır. Her bir biber tipi vücuda farklı vitamin ve antioksidanlar sunuyor.

Uzmanlar, mümkünse dolmalık biberleri çiğ değil, hafif pişirerek tüketmenin sindirim sistemine daha faydalı olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi