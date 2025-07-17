Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor

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Ev temizlik uzmanlarının önerdiği bu yöntem, son zamanlarda çamaşır rutinlerinde kimyasal ürünleri azaltmak isteyen kullanıcılar arasında da hızla yayılıyor.

DETERJAN KALINTILARI HAVLULARI SERTLEŞTİRİYOR

Konuya ilişkin bilgi veren bir temizlik uzmanı, havluların zaman içinde yumuşaklığını kaybetmesinin başlıca nedeninin, deterjan kalıntıları ve suyun içerdiği kireç olduğunu belirtiyor. Uzman, bu durumu tersine çevirmek için çamaşır makinesine yalnızca soda kristalleri konularak, yüksek ısıda yıkama yapılmasını öneriyor.

“Havlular deterjan kalıntıları yüzünden zamanla sertleşiyor. 60 derecede, yalnızca az miktarda soda kristaliyle yıkandıklarında bu kalıntılar çözülür. Kumaş yumuşatıcı veya çamaşır deterjanı kullanmamak, havluların daha yumuşak olmasına yardımcı olur” diyen uzman, ayrıca havluların diğer giysilerle karıştırılmadan yıkanması gerektiğini vurguluyor.

KURUTMA MAKİNESİNİN HAVLULARA ETKİSİ

Uzmanlar, havluların yumuşak kalması için yıkama sonrası kurutma işleminin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Evde kurutma makinesi bulunmayanlar için çamaşırhane alternatifinin değerlendirilmesi öneriliyor.

“Havlularınızı makineden çıkarıp doğrudan kurutma makinesine alırsanız, yumuşacık bir doku elde edersiniz. Kurutma makinesi kullanmak opsiyonel olsa da, en kabarık ve yumuşak sonucu almak için etkili bir yöntem,” şeklinde açıklamada bulunuyor.

SİRKEYE ALTERNATİF ÇÖZÜM

Sirke gibi doğal çözümler, bazı kişiler tarafından tercih edilmese de soda kristalleri, hem çevre dostu hem de kokusuz bir alternatif sunuyor. Uzmanlar, sirkenin kokusunu sevmeyen ya da kullanmak istemeyenler için soda kristallerinin etkili bir seçenek olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi