Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor

Duş sonrası yumuşacık bir havluya sarınmak herkesin konfor hayali. Ancak zamanla sertleşen ve dokusu bozulan havlular, bu keyfi adeta zımpara hissine dönüştürebiliyor. Temizlik uzmanları, havluların ilk günkü yumuşaklığını geri kazandırmak için deterjan ya da sirke yerine farklı bir doğal çözüm öneriyor: soda kristalleri.

Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ev temizlik uzmanlarının önerdiği bu yöntem, son zamanlarda çamaşır rutinlerinde kimyasal ürünleri azaltmak isteyen kullanıcılar arasında da hızla yayılıyor.

DETERJAN KALINTILARI HAVLULARI SERTLEŞTİRİYOR

Konuya ilişkin bilgi veren bir temizlik uzmanı, havluların zaman içinde yumuşaklığını kaybetmesinin başlıca nedeninin, deterjan kalıntıları ve suyun içerdiği kireç olduğunu belirtiyor. Uzman, bu durumu tersine çevirmek için çamaşır makinesine yalnızca soda kristalleri konularak, yüksek ısıda yıkama yapılmasını öneriyor.

Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor - Resim : 1

“Havlular deterjan kalıntıları yüzünden zamanla sertleşiyor. 60 derecede, yalnızca az miktarda soda kristaliyle yıkandıklarında bu kalıntılar çözülür. Kumaş yumuşatıcı veya çamaşır deterjanı kullanmamak, havluların daha yumuşak olmasına yardımcı olur” diyen uzman, ayrıca havluların diğer giysilerle karıştırılmadan yıkanması gerektiğini vurguluyor.

KURUTMA MAKİNESİNİN HAVLULARA ETKİSİ

Uzmanlar, havluların yumuşak kalması için yıkama sonrası kurutma işleminin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Evde kurutma makinesi bulunmayanlar için çamaşırhane alternatifinin değerlendirilmesi öneriliyor.

Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor - Resim : 2

“Havlularınızı makineden çıkarıp doğrudan kurutma makinesine alırsanız, yumuşacık bir doku elde edersiniz. Kurutma makinesi kullanmak opsiyonel olsa da, en kabarık ve yumuşak sonucu almak için etkili bir yöntem,” şeklinde açıklamada bulunuyor.

SİRKEYE ALTERNATİF ÇÖZÜM

Sirke gibi doğal çözümler, bazı kişiler tarafından tercih edilmese de soda kristalleri, hem çevre dostu hem de kokusuz bir alternatif sunuyor. Uzmanlar, sirkenin kokusunu sevmeyen ya da kullanmak istemeyenler için soda kristallerinin etkili bir seçenek olduğunu ifade ediyor.

Sıfır Otomobilde Yeni Dönem: 4 Yıl Vadeli Kredi Kolaylığı Başladı!Sıfır Otomobilde Yeni Dönem: 4 Yıl Vadeli Kredi Kolaylığı Başladı!Ekonomi

e-Devlet’te Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Güncellendi: Zamlı Tutarlar Erişime Açıldıe-Devlet’te Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Güncellendi: Zamlı Tutarlar Erişime AçıldıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Banyo Çamaşır
Yemek Yerken Bu Hareketleri Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesi Yemek Yerken Bu Hareketleri Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesi
17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir 17 Temmuz’da Bu Kişilerin Dikkat Etmesi Gerekiyor! Şans Elinizden Uçabilir
Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın!
Uzmanlar Uyardı: Lavabonun Altında Asla Saklamamanız Gereken 17 Şey Uzmanlar Uyardı: Lavabonun Altında Asla Saklamamanız Gereken 17 Şey
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi
Vasiyeti Kasadan Çıktı... HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış! HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış!
Fatih Altaylı'nın İddianamesi Tamamlandı! 5 Yıl Hapis İstemi Fatih Altaylı Hakkında 5 Yıl Hapis İstemi