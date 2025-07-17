Sıfır Otomobilde Yeni Dönem: 4 Yıl Vadeli Kredi Kolaylığı Başladı!

İLK ADIM TOGG İLE ATILDI

Yeni teşvik uygulamasının pilot modeli yerli otomobil TOGG T10X oldu. Bu araç, düşük faizli ve 48 ay vadeli kredi ile satışa sunuluyor. Ancak sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, listede şu modellerin de eklenmesi gündemde:

TOGG T10F – 2025 yılına kadar pazarda olacak.

Hyundai Inster – Türkiye’de üretilmesi planlanan ilk yabancı elektrikli otomobil.

BYD Atto3 – Çinli otomotiv devinin Türkiye’ye yatırım kararıyla birlikte teşvik kapsamına alınabilir.