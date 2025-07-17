Sıfır Otomobilde Yeni Dönem: 4 Yıl Vadeli Kredi Kolaylığı Başladı!
Sıfır otomobil sahibi olmayı planlayanlar için beklenen kolaylık yürürlüğe girdi. Yeni dönemde, yerli üretim elektrikli araçlar için 48 ay vadeli kredi imkânı sağlanmaya başlandı. Bu gelişme, özellikle yüksek faiz ve sınırlı vade seçenekleri nedeniyle otomobil alma planlarını erteleyen vatandaşlara umut oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de üretilen elektrikli otomobiller için geçerli olacak bu teşvik paketiyle birlikte, düşük peşinatla araç sahibi olmak daha ulaşılabilir hale geliyor. İlk aşamada yalnızca yerli üretim TOGG T10X modeli bu kapsamda yer alırken, uygulamanın kısa süre içinde başka araçlara da yayılması bekleniyor.
KREDİ VADE SINIRI YENİDEN ESNETİLDİ
Geçtiğimiz dönemde otomobil alımlarında kredi vadeleri 36 aydan 12 aya düşürülmüştü. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca elektrikli ve yerli üretim araçlar için vade süresi 48 aya kadar uzatıldı. Bu da otomobil almak isteyen tüketiciler açısından önemli bir avantaj sağlıyor.
İLK ADIM TOGG İLE ATILDI
Yeni teşvik uygulamasının pilot modeli yerli otomobil TOGG T10X oldu. Bu araç, düşük faizli ve 48 ay vadeli kredi ile satışa sunuluyor. Ancak sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, listede şu modellerin de eklenmesi gündemde:
TOGG T10F – 2025 yılına kadar pazarda olacak.
Hyundai Inster – Türkiye’de üretilmesi planlanan ilk yabancı elektrikli otomobil.
BYD Atto3 – Çinli otomotiv devinin Türkiye’ye yatırım kararıyla birlikte teşvik kapsamına alınabilir.
TÜRKİYE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNDE HIZLANIYOR
BYD ve Hyundai gibi uluslararası markaların Türkiye yatırımlarıyla birlikte, elektrikli otomobil üretiminin ivme kazanması bekleniyor. Bu gelişmeler, hem istihdam hem de tüketiciye sunulan seçenekler açısından yeni bir dönemin habercisi.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Yeni teşvik sisteminden yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:
Aracın Türkiye’de üretilmiş olması gerekiyor.
Sadece elektrikli otomobiller bu kapsama giriyor.
Kredi başvuruları, bankaların gelir kriterlerine göre değerlendirilecek.
Bazı modellerde ön ödeme talep edilebilecek.