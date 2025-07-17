e-Devlet’te Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Güncellendi: Zamlı Tutarlar Erişime Açıldı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRI BELİRLENDİ

Sistemde yapılan son güncellemeye göre, hesaplanan maaşlar 16 bin 881 TL’nin altına inmeyecek şekilde ayarlandı. Böylece emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar için en düşük maaş garantisi sağlanmış oldu. Ancak, halihazırda emekli olmayan kullanıcıların e-Devlet üzerinden yalnızca tahmini maaş bilgilerine ulaşabileceği, kök maaş tutarlarının sistemde yer almadığı bilgisi de paylaşıldı.