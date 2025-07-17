e-Devlet’te Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Güncellendi: Zamlı Tutarlar Erişime Açıldı
Çalışma hayatının ardından emeklilik sürecine dair en çok merak edilen konulardan biri olan maaş tutarı, artık e-Devlet üzerinden daha kolay öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan verilerle, e-Devlet’in emekli maaşı hesaplama sistemi güncellendi. Yeni sistem, SSK ve BAĞ-KUR mensubu çalışanlara yüzde 16,67 oranındaki enflasyon farkının yansıtılmasıyla birlikte, 3600 prim günü dolduran herkesin tahmini emekli maaşını görüntüleyebilmesini sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
e-Devlet kullanıcıları, “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” sekmesine girerek, sisteme girilen güncel veriler ışığında alacakları maaşı birkaç adımda öğrenebiliyor. Yeni arayüz, kullanıcıların prim günü, sigortalılık süresi ve kazanç durumlarına göre maaş simülasyonu yapmasına imkân tanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRI BELİRLENDİ
Sistemde yapılan son güncellemeye göre, hesaplanan maaşlar 16 bin 881 TL’nin altına inmeyecek şekilde ayarlandı. Böylece emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar için en düşük maaş garantisi sağlanmış oldu. Ancak, halihazırda emekli olmayan kullanıcıların e-Devlet üzerinden yalnızca tahmini maaş bilgilerine ulaşabileceği, kök maaş tutarlarının sistemde yer almadığı bilgisi de paylaşıldı.
UZMANLARDAN YORUM
Uzmanlar, söz konusu güncellemenin milyonlarca çalışan açısından önemli bir planlama kolaylığı sunduğunu ifade ediyor. Emeklilik sürecine dair daha bilinçli kararlar alınabilmesi için geliştirilen bu sistem, özellikle prim günü dolmuş ancak henüz emeklilik dilekçesini vermemiş kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Çalışanlar, kendi verilerini sisteme girerek hem zamlı maaşlarını görebiliyor hem de emekliliklerine kalan süreyi değerlendirebiliyor. Yeni hesaplama ekranı sayesinde, Türkiye’de emeklilik öncesi süreç daha şeffaf ve öngörülebilir hale geliyor.