Vasiyeti Kasadan Çıktı... HAKMAR ve TATBAK'ın Sahibi Tüm Mal Varlığını FETÖ'ye Bırakmış!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zeki Doruk’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını FETÖ'ye bıraktığı yer aldı. Vasiyetnamede Hakmar ve Tatbak ile diğer bütün şirketlerinin zekâtlarının da ‘hizmet hareketi’ adı altında FETÖ’ye verilmesi yer aldı.

GÜLEN'İN TILSIMLI DUASI DA BULUNDU

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği ‘tılsım’ duası olduğu anlaşıldı. "Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" dediği ortaya çıkan Doruk, Gülen’den aldığı "tılsım" duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada sakladığı ortaya çıktı.

DİĞER ŞİRKETLERİNE KAYYIM ATANDI

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un Hakmar ve Tatbak isimli şirketlerine ve şubelerine kayyım atanmıştı.

Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Doruk’un 19 şirketine daha kayyım atandı. Zeki Doruk’un kayyım atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

1- Unkar Gıda

2- Haket Hayvancılık

3- Yumtat Gıda

4- Yzk Eşmekaya Tarım

5- Erendoruk Tarım Hayvancılık

6- Hd Dağıstan Tarım Hayvancılık San. Tic.

7- Yumtat Gıda Üretim San.

8- Rençber Bakliyat

9- Kıdemli Kırtasiye Kozmetik

10- Akmeltem Züccaciye Tekstil

11- Ayata Eğitim Hizmetleri Danışmanlık

12- Gül Doruk Tarım Hayvancılık

13- Ndoruk Tarım Hayvancılık

14-Tasf. Halinde Hak Yapı Sanayi Ve Ticaret

15-Haktat Zeytincilik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

16-Kazova Gıda İth. İhr. Tur. İnş. Ltd. Şti.

17- Sivas Birlik Tarım Ürünleri Ltd. Şti.

18-Boztat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

19-Mba Global İnş. San. Tic. A.Ş.

20-Hakmar Gıda

21-Hakmar Mağazacılık

22-Tatbak Gıda

Kaynak: İHA