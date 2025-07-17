Hakan Fidan’dan Gözdağı! 'Aldığımız Duyumlar Var' Dedi, Çok Net Konuştu

Tüm gözler Suriye’nin başkenti Şam’a saldırılar düzenleyen İsrail’e çevrilmişken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik bir bilgiyi aktardı. Terör örgütü YPG’nin bölgedeki kaosu fırsata çevirmeye çalıştığına dair duyumlar aldıklarını belirten Bakan Fidan “Var olan kritik süreci daha da sıkıntılı hale getirmesinler. Aksi takdirde bu tür fırsatçılık büyük risk getirir” dedi.

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Hakan Fidan’dan Gözdağı! 'Aldığımız Duyumlar Var' Dedi, Çok Net Konuştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta, BM Güvenlik Konseyi’nin “Ortadoğu’da Durum, Filistin” konulu acil oturumuna katıldı. Bakan Fidan, New York’ta Kıbrıs görüşmeleri sonrasında kritik açıklamalar yaptı. Bakan Fidan, İsrail’in dün Suriye’ye yaptığı saldırılara ilişkin de konuştu.

Hakan Fidan’dan Gözdağı! 'Aldığımız Duyumlar Var' Dedi, Çok Net Konuştu - Resim : 1

Terör örgütü YPG’nin bölgedeki kaosu fırsata çevirmeye çalıştığına dair duyumlar aldıklarını belirten Bakan Fidan, “Var olan kritik süreci daha da sıkıntılı hale getirmesinler. İstikrarlı ve yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde bu tür fırsatçılık büyük risk getirir” dedi.

İsrail’e sert mesajlar veren Bakan Fidan, İsrail’in istikrarı tehdit eden politikalarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

Hakan Fidan’dan Gözdağı! 'Aldığımız Duyumlar Var' Dedi, Çok Net Konuştu - Resim : 2

'AKSİ TAKDİRDE…'

Bakan Fidan, şunları söyledi: İsrail yol yakınken bu politikalardan vazgeçmeli. Bu sadece bölge için değil, İsrail için de tehlikeli bir durum. ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri dahil herkes İsrail’e dur demeli. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar kaçınılmaz.

Hakan Fidan’dan Gözdağı! 'Aldığımız Duyumlar Var' Dedi, Çok Net Konuştu - Resim : 3

Bakan Fidan, terör örgütü YPG’nin bölgedeki kaosu fırsata çevirmeye çalıştığına dair duyumlar aldıklarını da belirtti.

'DURUMA GİRİŞMESİNLER'

Çok net konuşan Bakan Fidan, terör örgütü YPG’yi açıkça uyardı. Bakan Fidan “Buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik süreci daha da sıkıntılı hale getirmesinler. İstikrarlı ve yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde bu tür fırsatçılık büyük risk getirir” dedi.

Kaynak: AA

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