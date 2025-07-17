Lenf Kanseri Tehlikesi Bulunan Murat Çalık İçin Eşi Zehra Çalık'tan Çağrı

İBB operasyonlarında tutuklanarak cezaevine yerleştirilen Mehmet Murat Çalık'ın sağlık koşullarının kötüye gitmesi üzerine tahliyesi talep ediliyor. Geçmişte yendiği lenf kanserinin tekrarlama tehlikesi bulunan Çalık için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek yanıt beklenirken eşi Zehra Çalık "Eşimin evde tedavi görmesi gerekiyor, cezaevi koşullarında değil" ifadelerini kullandı.

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Lenf Kanseri Tehlikesi Bulunan Murat Çalık İçin Eşi Zehra Çalık'tan Çağrı
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İBB operasyonları kapsamında tutuklanan ve cezaevinde sağlık koşulları kötüye giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık “Eşimin evde tedavi görmesi gerekiyor, cezaevi koşullarında değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan ailesinden uzağa İzmir Buca cezaevine sevk edilen Çalık, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Geçmişte lenf kanseri atlatan ve hastalığının tekrar nüksetme tehlikesi bulunan Çalık’ın cezaevindeyken boynunda çıkan kitle alınmıştı.

Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan eşi Zehra Çalık, "Adli Tıp'tan bugün karar gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 3 hafta kadar bir süreç geçirdi. Heyet raporunda ilikten alınan sonuç 6 olduğunda lösemi tedavisi görmesi gerekiyor. Bizim 4-5 aralığında, nüksetmenin sınırındayız" ifadelerini kullandı.

'EŞİMİN EVDE TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR'

Zehra Çalık, "Cezaevi koşulları bazı şeyleri tetikledi ve ister istemez hastaneye sevki gerçekleşti. Bu durumda olan birinin cezaevi koşullarında değil de kendi ev ortamında kendi doktorlarının gözetimi altında tedavisini görmesi gerekiyor" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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