İddianame Hazırlandı: Ayşe Tokyaz'ın Katili, Eski Sevgilisinin Ölümü İçin Cinayetle Suçlandı

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Hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın aniden ortadan kaybolması sonrası ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın polise başvurması üzerine başlatılan soruşturmada Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.

İncelemelerin ardından Tokyaz’ı öldürerek cansız bedenini valize koyduğu tespit edilen eski polis memuru Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ YIL ÖNCEKİ ÖLÜM İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç, iki yıl önce Diyarbakır'da "6. kattan düşerek" hayatını kaybeden eski sevgilisi için de yargılanacak. Hakkında hazırlanan iddianamede Cemil Koç, eski sevgilisini "kasten öldürmek" ile suçlandı.

Kaynak: Haber Merkezi