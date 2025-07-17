Katilin Adı Cemil Koç! Ayşe Tokyaz Cinayetinde Vahşet Rotası... Her Şeyi Planlamış

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın vahşi cinayeti Türkiye’yi yasa ve öfkeye boğdu. Sosyal medya üzerinden tanıştığı, polislikten ihraç edilmiş 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülen genç kadının cesedi, valize konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldı. Cinayetin detayları ve katilin soğukkanlı davranışları, kamuoyunda büyük infial yarattı.

'EVLENME TEKLİFİ' İDDİASI

Ayşe Tokyaz, 9 Temmuz akşamı saat 19.30’da Cemil Koç’un Küçükçekmece’deki lüks dairesine gitti. İddiaya göre Koç, evlenme teklifini reddeden Tokyaz’ı alıkoydu ve başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Adli tıp raporuna göre, genç kadının kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi.

ARACA DEODARANT SIKARAK KOKUYU GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ!

Cinayetin ardından Koç, delilleri yok etmek için evdeki kan izlerini temizletmeye çalıştı ve duvarları kırmızıya boyadı. 11 Temmuz gecesi saat 01.30’da, Koç’un bir arkadaşıyla birlikte valize koyduğu cesedi turuncu renkli otomobilinin bagajına yerleştirdiği güvenlik kameralarınca kaydedildi. Koç, cesedi Eyüpsultan’a götürdü ve burada bir benzin istasyonunda durarak deodorant satın aldı. Hem kendine hem de araca deodorant sıkarak cesedin kokusunu gizlemeye çalıştı. Daha sonra, 300-500 bin lira karşılığında cesedi başka bir araca teslim ettiği ve bu kişilerin valizi Eyüpsultan’daki ormanlık alana attığı belirlendi. Ayşe'nin cansız bedeni, 13 Temmuz sabahı bulundu.

TUTUKLANDILAR

Polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra’nın şikayeti üzerine Koç’u ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Koç, emniyette susma hakkını kullanırken, diğer şüpheliler cesedi taşımak için para aldıklarını itiraf etti. Koç, “tasarlayarak öldürme” suçundan, diğer 6 kişi ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN DE ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Cemil Koç’un daha önce de 2023’te Diyarbakır’da Türkmenistanlı Ece Gül Övezova’nın şüpheli ölümüyle bağlantılı olduğu ve adli kontrolle serbest kaldığı ortaya çıktı. Tokyaz’ın ikizi Esra, kardeşinin Koç’tan şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini belirtti. Cinayet, kadına yönelik şiddetin önlenmesindeki ihmalleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Hürriyet