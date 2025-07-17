Göçmen Kaçakçılarına Büyük Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve kaçak göçe karşı ülke genelinde düzenlenen denetimlerde 32 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan 6’sının yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, denetimlerde 572 kaçak göçmen de gözaltına alındı.

DEV OPERASYONUN DETAYLARI

Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan uygulamalara 27 bin 108 personel, 8 bin 640 ekip ve 5 bin 673 noktada katılım sağlandı. Denetimlerde 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 farklı alan olmak üzere toplam 18 bin 390 yer kontrol edildi.

572 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Uygulamalar sırasında 394 bin 537 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Bu kapsamda 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 572 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA