Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü

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Diyarbakır'dan peş peşe acı haberler geldi. 22 yaşındaki İlayda, erkek arkadaşı tarafından vurularak katledildi, 14 yaşındaki bir kız çocuğu ise 16 yaşındaki ağabeyi tarafından darbedilerek öldürüldü.

KÜÇÜK KIZIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Olay, 9 Temmuz’da Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan 14 yaşındaki R.A., evde yaralı halde bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞABEYİ GÖZALTINDA

Şüpheli ölüm üzerine Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, R.A’nın 16 yaşındaki ağabeyi Z.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A’nın kesin ölüm nedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

22 YAŞINDAKİ İLAYDA ÖLDÜRÜLDÜ

Bir diğer dehşete düşüren olay ise Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki İlayda Alkaş birlikte yaşadığı C.A. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Alkaş evine girmek üzereyken, yanında yaşadığı 30 yaşındaki C.A. tarafından tabancayla vuruldu. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlı C.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA