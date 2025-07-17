Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: 22 Yaşındaki İlayda, Erkek Arkadaşı Tarafından Vurularak Öldürüldü

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, 22 yaşındaki İlayda Alkaş birlikte yaşadığı C.A. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Alkaş evine girmek üzereyken, yanında yaşadığı 30 yaşındaki C.A. tarafından tabancayla vuruldu. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlı C.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA