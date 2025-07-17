Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Doğum Günü Kutlamasından Dönerken Katledildi

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ailesiyle doğum günü kutlamasından dönen kadın, birlikte yaşadığı cani erkeğin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Doğum Günü Kutlamasından Dönerken Katledildi
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Annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İ.A. (22), Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'taki evinin bulunduğu binaya girdiğinde birlikte yaşadığı C.A'nın (30) silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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